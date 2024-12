Hangzhou linnas asuv Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility ehk CHIEF on nüüd ametlikult avatud.

Hangzhou linnas asuv Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility ehk CHIEF on nüüd ametlikult avatud. See maailma kõige arenenum hüpergravitatsiooni seadeldis võimaldab teadlastel luua kunstliku gravitatsiooni tingimusi, mis on Maa gravitatsioonist (1G) kordades tugevamad, aidates uurida keerukaid füüsikanähtusi, testida uusi materjale ja simuleerida geoloogilisi sündmusi.