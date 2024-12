Kurjakuulutav hoiatus: masinate ülemvõimuni ongi jäänud vaid mõni aastake

Tuntud futurist Ray Kurzweilile on meeldinud tehnoloogia kohta ennustusi teha juba möödunud sajandist alates. Ta on neid välja pakkunud juba aastast 1963 ja oma 2005. aasta raamatus «The Singularity Is Near»​ («Singulaarsus on lähedal») ennustas, et 2045. aastaks muutuvad masinad sama targaks kui inimesed. Kuid siis muutus kõik ja saabus ChatGPT ning muud generatiivse tehisintellekti mudelid. Ülikiire arenguhüppe teinud tehnoloogia tõttu on ta nüüd nihutanud eeldatava saabumiskuupäeva 2029. aastasse, kirjutab Forbes.