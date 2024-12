Loomad liidetakse maavärinaid ennustavaks võrguks

Rahvusvaheline teadlaste rühm on välja töötanud kosmosest loomade käitumist jälgiva ICARUS-süsteemi (International Cooperation for Animal Research Using Space), mille eesmärk on aidata prognoosida looduskatastroofe, nagu maavärinad ja vulkaanipursked. Projekti juhib Martin Wikelski Max Plancki Instituudist.