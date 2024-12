Asteroididele, eriti metallirikkaimatele, omistatud ulmelised hinnasildid, näiteks nagu asteroid Psyche hinnanguline väärtus 10 kvintiljonit (10,000,000,000,000,000,000) USA dollarit, on sageli üle pakutud, viidates pigem klaviatuuri «0» klahvi hoogsale kasutamisele kui realistlikele kalkulatsioonidele.

Kuid kui reaalne see hindamine tegelikult on? Ja mida see tegelikult tähendab?