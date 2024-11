Uus aasta tuleb pliivaba

Eestis keelati pliihaavlid 2013. aastal veelinnujahil; mullu veebruaris jõustus pliihaavlite tarvituse keeld märgaladel ja veekogude juures. Juba loodusesse sattunud plii on röövlindudele siiski endiselt ohuallikas. Tartus Eesti maaülikooli loomakliinikus ravi saanud merikotkas paranes sedavõrd, et lasti tagasi loodusesse. Foto: MADIS LEIVITS / EESTI MAAÜLIKOOL

Oht elusloodusele

Plii kasutamist viimistlusvärvides hakati keelama juba saja aasta eest. Samal ajal, 1921. aastal, avastati, et plii aitab suurendada mootorikütuste oktaaniarvu ehk plahvatuskindlust. Kuigi aine mürgisus oli teada ning esimeses pliibensiini tootma hakanud vabrikus suri lühikese aja jooksul 17 inimest ja paljud lõpetasid «hullumajas», levis «etüüli» (tegelikult tetraetüülplii) nime all bensiinile lisatava vahendi kasutamine jõudsalt. 20. sajandil said sisepõlemismootoritest peamised looduse saastajad. Usutavasti paiskus Euroopas 1970. aastatel õhku 200 000 tonni pliid. Esimesena lõpetas plii tarvituse bensiinis 1972. aastal Jaapan.

Pliibensiini mõju järelmid on endiselt pinnases, pealegi on inimesed praegugi võimelised end eri moel pliiga mürgitama. 1994. aastal tekkis Ungaris ränk tervishoiuprobleem, kuna pliiühendeid oli kasutatud selleks, et anda paprikapulbrile erksamat värvi. 2023. aastal hoiatati USA-s tarbijaid suure pliisisalduse eest kaneelipulbris. Kahtlustuse järgi on toodet tahtlikult rikutud, et parandada välimust ja suurendada kaalu. Arengumaades elavad sajad miljonid inimesed mürgistusohus, sest kasutavad kööginõusid, mida kohalikud meistrimehed teevad pliiga saastunud vanametallist.

Inimene ei ole ainus, kes pliimürgistuse käes kannatab. Tänapäeva Eestis on pliihaavlid üks olulisim merikotkaste suremuse põhjustaja. Need haavlid satuvad veelindudesse veekogudest ning muidugi otse püssitorudest. Maha jäetud saak jõuab paraku «looduse sanitaridesse». Loodetavasti keelustatakse pliihaavlid lõplikult, sest õigupoolest on ka ulukiliha tarbivate inimeste pliisisaldus liiga suur.

Ken Kalling (1963) on teadusloolane.

Artikkel on ilmunud ajakirja Horisont oktoobri-novembri numbris.