Hiinlased väidavad, et nad leidsid suure portsu kulda – väga suure

Hunanis leitud maardlas tuvastati 40 kullasoont, mis ulatuvad kuni 2 kilomeetri sügavusele. Esialgsed uuringud viitasid 300 tonni kulda sisaldavatele varudele, kuid 3D-modelleerimine näitab, et reserv võib ulatuda isegi 3 kilomeetri sügavusele.

Hunani Geoloogiaameti geoloogi Chen Rulini kirjelduste järgi sisaldasid paljud puuritud kivimiproovid silmaga nähtavat kulda. Proovide analüüs näitas, et iga tonn maaki võib sisaldada kuni 138 grammi kulda, mis on erakordselt kõrge kvaliteet. Tavaliselt loetakse rikast maaki kõrgekvaliteediliseks, kui see sisaldab rohkem kui 8 grammi kulda tonni kohta.