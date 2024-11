VIDEO Hai maitses sukelduja telefoni – vaata, mis sest edasi sai

Tiigerhaide omadused ja eluviis

Tiigerhaid saavad oma nime noorloomade seljal olevate triipude järgi, mis vanusega tuhmuvad või hajuvad ja võivad täiskasvanud isenditel peaaegu kaduda. Need haid on laialt levinud troopilises ja parasvöötme vetes üle maailma. Nad kasvavad tavaliselt 3–4 meetri pikkuseks ja kaaluvad 386–635 kilogrammi, kuid mõned täiskasvanud isendid võivad kasvada kuni 6 meetri pikkuseks ja kaaluda ligi 860 kilogrammi. Tiigerhaid on suuruselt neljandad ja teisel kohal röövhailiikide seas, jäädes alla vaid suurele valgele haile.

Tiigerhaid on hinnatud nende nahast, uimedest ja maksast saadava õli pärast, milles leidub suures koguses A-vitamiini. Saadavat vitamiiniõli on kasutatud mitmel otstarbel. Kahjuks satuvad tiigerhaid sageli ka traalpüükide käigus või tuunipüügi ajal kaaspüügiks. Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN) on liigitanud nad peaaegu ohustatud (Near Threatened) kategooriasse.