Rootsi teadlased leidsid Läänemerest enneolematult suure sündmuse jälgi

Södertörni Ülikooli (Södertörn University) keskkonnateaduse professor Elinor Andréni eestvedamisel uuris töörühm Blekinge ranniku lähedal merepõhja setteid, kus märgati anomaaliaid. Andréni sõnul on settekihid nagu ajalooõpik, kuid Blekinge rannikul on leheküljed täiesti vales järjekorras ja erinevad kihid on ootamatult segunenud, mis viitab võimalikule looduskatastroofile.