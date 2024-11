Kootud antennid – võta signaale vastu kasvõi kampsuniga!

Kujuta ette, et tavalistele haralistele katuseantennidele omased raadiosageduslikud omadused on kootud kergesse ja kaasaskantavasse riideesemesse — näiteks kampsunisse või tekki. Selline seade oleks üsna lihtne kokku voltida ja kaasa võtta, tagades hõlpsama side nii tavalistele inimestele, sõjavä​elastele kui ka profikasutajatele kaugetes piirkondades.

Columbia ülikooli inseneriteaduste meeskond on välja töötanud ainulaadsed uutmoodi raadiosageduslikud antennid, mis on kerged, painduvad ja lihtsasti paigaldatavad. Kasutades nn metapindade tehnoloogiat ning tasapinnalise kudumise platvormi, lõid teadlased taskukohase ja laiendatava lahenduse, mida saab üllatuslikult toota ka täitsa tavaliste kudumismasinate abil.

Miks just kudumine?

Tavalised raadioantennid on jäigad, suured ja rasked. Kuigi nende signaalivastuvõtt on tipptasemel, on need sageli keerulised toota ja kasutada.