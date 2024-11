Konnimois jagas oma tähelepanekuid, mis põhinevad aastatepikkusel kogemusel noorte inseneriteadlikkuse kasvatamises raadiosaates «Kukkuv Õun». Ta toob esile, et Eestis napib võimalusi praktilise tehnoloogiaõppe jaoks ning olemasolevad tehnoloogia- ja tehnikamuuseumid jäävad tihti tahaplaanile, võrreldes loodushariduslike muuseumitega. «Kus on meie tehnikaringid ja käed-külge-töökohad? Neid tuleb tikutulega otsida. Milliseid tehnikamuuseume või selliseid tehnilist laadi käelise tegevuse kohti siin on? Ei oska nädalavahetusel oma lapsigi viia selliselt, et ma saaks neid tehnilise poole pealt harida,» kurdab Konnimois.