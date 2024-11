Tõenäoliselt kasutasid meie esivanemad laia valikut taimepõhiseid tööriistu, mis on vahepeal ajalukku kadunud. Nüüd saame lõpuks heita ka põhjalikuma pilgu sellele botaanikaajastule, mis eelnes kiviajale. Omapärasel moel oleme nüüd, XXI sajandi alul taas kasutamas taimi sootuks uuel moel. Teeme neistki ülipisikesi masinaid, kasutades selleks taimede narmasjuuri. Neist valmistatakse mikrokanalitega torustikke, milles pannakse voolama erinevad vedelikud – see on osa mikrofluidikast, millel põhineb udupeen keemiatööstus. Ring on justkui täis saanud. Mööblit tehakse puust, autosidki on tehtud puuraamile, aga mõistagi maju ja sildu ja sõjamasinaidki on puust tehtud – teame me niigi. Et see kõik oli ka nii enne kiviaega – see on uus teadmine.