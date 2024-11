Mis saab siis, kui vett ühest kohast teise ümber pumbates Maa kui vurr tasakaalust veel rohkem välja läheb? Seda me täpselt ei tea, aga nüüd on vähemalt teada, kui palju see Maa pöörlemistelge on juba mõjutanud.

Foto: Kawita Chitprathak / Pixabay