Marsilt leiti midagi tavatut, kui üks kulgureist ettenägematult kivimi purustas

Need kollased kristallid avastati pärast seda, kui NASA Curiosity juhtus 30. mail üle kivi sõitma, mis purunes. Teadlased tegid hiljem kindlaks, et need kristallid on elementaarne väävel – ja see on esimene kord, kui sellist väävlit on Punaselt planeedilt leitud.

Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL