Nullarbori tasandikult avastati satelliidipiltidelt pikk arm, mis osutus tornaado tekitatuks. Tornaadod on tuntud oma hävitava jõu poolest ning esinevad kõikjal maailmas, sealhulgas Austraalias. Ometi oli see konkreetne tornaado seni teadmata, kuna piirkond on eraldatud ja asustamata.