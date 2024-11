Laevavrakilt leitud üle sajandi vanusest toidust otsutati teha just seda rooga

1878. aasta tormisel ööl vajus James R. Bentley – Chicagost Buffalosse teel olnud kaubalaev – Huroni järve põhja Rogers City lähistel. Kuigi meeskond päästeti, jäi laeva last , sealhulgas hinnalised rukki seemned , neljakraadisesse vette.

Kaotatud sort, uus võimalus

Need seemned kuuluvad rukkisordile, mida tänapäeval enam ei eksisteeri. MSU teadlaste ja destilleerijate juhitud uurimisrühm plaanib anda sellele ajaloolisele teraviljale uue elu, eriti viski tootmise kaudu.

See lugu, mis sai alguse 19. sajandi laevahukust, jõudis uude etappi septembris, mil sukeldujad võtsid ette sukeldumise 50 meetri sügavusele, et päästa kadunud rukis. Projekti kallal töötav MSU dotsent Eric Olson märkis, et seemnete tervena leidmine oli nagu «miljoni dollari jackpot».