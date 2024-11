Draama leidis aset Stephani kvintetis ( Stefanus Quintet )– viiest galaktikast koosnevas rühmas , mis avastati ligi 150 aastat tagasi. See kokkupõrge tekitas erakordselt tugeva lööklainetega šoki, mis võrreldav reaktiivhävitaja ülivõimsa helikiiruseplahvatusega.

Stephani kvintett on «galaktiline risttee», kus varasemad galaktikate kokkupõrked on jätnud maha kompleksse rusude välja. Nüüd on kokkupõrge galaktikaga NGC 7318b selle ellu äratanud.