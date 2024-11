Rajakaameratest looduses on saanud naistele kõhedakstegev oht – vähemalt mõnes riigis

Cambridge’i ülikooli teadlane dr Trishant Simlai veetis 14 kuud, intervjueerides 270 kohalikku elanikku, sealhulgas paljusid naisi, kes elavad tiigrireservaadi naabruses. Uuring, mis avaldati ajakirjas Environment and Planning F, näitab, et metsa valvamiseks kasutatavaid droone lennutatakse sihilikult kohalike naiste kohal, et takistada neil loodusandide korjamist – vaatamata sellele, et neil on seaduslik õigus seda teha.