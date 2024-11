Uus pettus: teed tühise kirjavea ja oledki oma krüprorahast ilma

Krüptorahaga õngitsetakse nagu ka teiste veebi petuskeemidega inimeste näpuvigasid ära kasutades, kuid valesse kohta saadetud krüptoraha on üsna tõenäoliselt lõplikult kadunud.

Stony Brooki ülikooli teadlased New Yorgist on tuvastanud kavala taktika, mille abil petturid suunavad krüptoraha kasutajaid teadmatusest oma raha nende rahakottidesse saatma. Teadlased on oma avastuse avaldanud teadusartiklis ning jagavad soovitusi, kuidas selliseid pettusi vältida.