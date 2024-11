Lindudelt saab jätkuvalt häid ideid, kuidas säästlikult lennata

Kas oled kunagi mõelnud, miks lennukitel on vertikaalne kiil sabas? Selle põhiülesanne on stabiliseerida lendu. Kuna aga ilma sabauimeta lendamine oleks palju energiasäästlikum, on lennundussektor selle asenduseks lahenduse väljatöötamise nimel aastakümneid pingutanud – seni üsna vähese eduga. Samal ajal lendavad linnud ringi ilma püstise sabakiiluta, mis tekitab küsimuse: kuidas nad seda teevad?