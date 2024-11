NEW SCIENTIST Need 12 000 aasta vanused kivid võivad olla teadaolevalt vanimad rattad

Need kivid, mida kasutati kedervarre alumise osana, aitasid tõhusalt keerutada kiudusid lõngaks ja niidiks, et valmistada rõivaid ja muid tekstiile. Talia Yashuv Jeruusalemma Heebrea ülikoolist väidab, et need tööriistad esindavad teljel põhinevat pöörlemise tehnoloogiat tuhandeid aastaid enne esimeste vankrirataste ilmumist.