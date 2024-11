Tourette sündroomi tikkide leevendamiseks mõeldud uuenduslikud tehnoloogiad

Käepael Neupulse on välja töötatud Nottinghami ülikooli psühholoogia- ja meditsiiniteadlaste poolt. See seade edastab randmele elektrilisi impulsse, mis vähendavad tikke. Uuringud näitavad, et see meetod võib vähendada tikkide sagedust ja intensiivsust ning eemaldada tikke eelnema kalduva sisemise tungi. Katsetes vähenes aktiivse stimulatsiooni saanud patsientidel tikisagedus üle 25 protsendi. Seade on ootel regulatiivset heakskiitu, eeldatav turule jõudmise aeg on 2026.