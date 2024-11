Video Vaata, kuidas ukrainlaste mehitamata emalennuk süstib taevalaotusse enesetapudroone

Ukraina ametnik Serhii Beskrestnov avaldas hiljuti videomaterjali, mis näitab Dovbush T10 drooni testlendu, kus see kannab kahe tiiva all kahte FPV (first-person view) kamikaze-drooni. Beskrestnov, kes on tuntud ka pseudonüümidega Serhii Flash või Flesh, on ekspert raadioside ja sõjaliste elektroonikaseadmete alal ning jagab regulaarselt teavet droonisüsteemide ja elektroonilise sõjapidamise arengusuundade kohta.