Midagi enneolematut vaata millist üllatavat koostööd suudavad teha kaks mesilast

2021. aastal postitati X-i (endine Twitter) video, kus kaks mesilast avasid Fanta pudeli oranži korgi, et pääseda ligi magusale joogile. Kuigi digiajastul on põhjust kahtlustada, et tegemist võib olla tehisintellekti loodud trikiga, tõstatab video põneva küsimuse: kas mesilased suudavad sellise ülesandega tõesti hakkama saada?

Pisike aju, suur efektiivsus

Video jäädvustati São Paulos, Brasiilias, ja selle litsentsi omandas ViralHog. Filmija sõnul varastasid mesilased lõuna ajal tema joogi. Internetikasutajad olid hämmingus, nähes, kuidas mesilased sujuvalt pudelikorki keeravad. Kuidas mahub selline intelligentsus niivõrd pisikesse ajusse?

Uuringud on korduvalt tõestanud, et aju suurus ei ole otsustav tegur kognitiivsete võimete määramisel. Väiksematel loomadel, nagu mesilased, pole vaja juhtida suurt kehamassi, mistõttu vajavad nad ka väiksemaid ajusid. Veelgi olulisem on neuronitevaheliste ühenduste keerukus, mis võib tugevalt mõjutada kognitiivset võimekust.

Mesilaste intelligentsuse tõestus