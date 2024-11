Sealt, ligikaudu 67 000 – 60 000 aasta vanusest settekihist leitud kolde struktuur oli selgelt inimkätega ehitatud. Uuringud näitasid, et seda kasutati kasevaigu valmistamiseks – see on kleepuv aine, millega kinnitati tööriistadele või relvadele käepidemeid.