Kuhu on kadunud kolmikud, miks neid enam nii palju ei sünni?

Kuigi USA-s ei ole üleriigilist seadust, mis piiraks ühes kustliku viljastamise tsüklis siirdatavate embrüote arvu, on reproduktiivtehnoloogia (assisted reproductive technology ehk ART) riigi üks kõige rangemalt reguleeritud meditsiinipraktikaid ning enamik teenusepakkujaid järgib föderaalseid juhiseid ja osariikide eeskirju.

Tehnoloogia areng ja juhiste mõju

Uuringud näitavad, et aastatel 1998–2011 vähenes USA-s kolme või enama embrüo siirdamine 70%.

CDC aruanne näitab, et 2009. aastast alates on kolmikute või suurema arvu mitmike sündide määr USA-s langenud 52%. Valgete naiste seas, kellel on USA-s parim juurdepääs IVF-le, vähenes kolmikute või suurema arvu mitmike sündide määr samal perioodil 62%.

Kui vaadata CDC andmeid, on näha, et need langustrendid järgivad suures osas juhiste uuendusi, mis on tehtud iga paari aasta tagant, selgitas Micah Hill, Ameerika reproduktiivtehnoloogia ühingu president CNN-ile.

Need juhised on arenenud koos tehnoloogiaga, lisas Hill, kes ise CDC raportis ei osalenud. «Arvan, et need on olnud edukad, muutes viljakusravi ohutumaks, ja see ongi meie prioriteet, kui räägime mitmike sündide vähendamisest.»

2020. aasta seisuga hõlmas üle 80% embrüosiirdamistest USA-s ainult ühte embrüot.

Kindlustuskaitse laiendamine

ASRM-i teadlased on soovitanud viljakusprobleemide raviks kindlustuskaitset laiendada, et seda näitajat veelgi parandada. Kui patsiendid ei saa endale lubada mitmeid IVF-protseduure, võivad nad koos teenuseosutajatega sattuda suuremasse kiusatusse siirdada korraga mitu embrüot, et suurendada raseduse tõenäosust, kuigi sellega kaasnevad kõrgemad riskid.

