Põiepõletikud kollitavad aina enamaid inimesi – teadlaste lahendus: nakatada kuseteed kaitseks ise

Selle probleemi lahendamiseks on teadlased ühendanud mikrobioloogia ja inseneriteaduse, et luua biomaterjal, mis sisaldab kasulikku E. coli bakterit.

Uuringud näitavad , et biomaterjalist vabanevad «head» bakterid suudavad konkureerida kahjulike bakteritega toitainete pärast ja neid tõrjuda, vähendades oluliselt haigusi põhjustavate mikroobide arvu. See tehnoloogia võib tulevikus aidata ravida korduvaid ja antibiootikumidele allumatuid kuseteede infektsioone (urinary tract infections ehk UTI)-sid.

Kuidas «head» bakterid aitavad

Inimkehas konkureerivad mikroobid toitainete pärast. Kasulikud bakterid, mis tarbivad olulisi toitaineid, takistavad kahjulike bakterite kasvu. Kui kahjulikud bakterid jäävad toitainetest ilma, ei suuda nad saavutada piisavalt suurt arvulist ülekaalu, et põhjustada haigust.

Kuid kasulike bakterite viimine põide on keeruline. Nad jäävad pikemalt sinna ainult neil inimestel, kellel esineb uriinipeetus ehk põie mittetäielik tühjenemine . Ka sellistel patsientidel varieerub bakterite püsimise kestus märkimisväärselt. Praegused meetodid, nagu korduv kateetrite kasutamine, on invasiivsed ja ebaefektiivsed, kuna uriin uhub bakterid põiest välja.

Biomaterjaliga uuele tasemele

Kuna kasulikud bakterid ei püsi põies piisavalt kaua, arendasid teadlased biomaterjali, mis vabastab baktereid põies aeglaselt. See biomaterjal koosneb elusatest E. coli bakteritest, mis on kinnitatud geelilaadsesse maatriksisse. Umbes 500 korda väiksem kui veepiisk, suudab see biomaterjal vabastada baktereid kuni kahe nädala jooksul.