Kuula ise, kui julged, mida teeb asteekide müstiline surmavile ajuga

Seos tuulejumala Ehecatliga

Paljud taolised viled, mis pärinevad perioodist 1250–1521, leiti matmispaikadest. Arheoloogiliste leidude põhjal viitavad Frühholz ja tema meeskond, et need esemed sümboliseerisid Ehecatlit – tuulejumalat, kes reisis allilma, et hankida eelnevate ajastute luid inimkonna loomiseks.

Teadlased järeldavad, et arvestades vilede aversiivset ja sümboolset olemust ning nende seost inimohvritega rituaalmatustega on väga tõenäoline, et need olid kasutusel ohverdustseremooniatel ja surnutega seotud rituaalides.