Rootsi lennutas kosmose piirile 600. raketi – seekord olid pardal «gastronaudid», kellega tegu?

Uuritakse gravitatsiooni rolli evolutsioonis ja tervises

La Trobe´i Molekulaarteaduste Instituudi (LIMS) direktor ja missiooni juhtteadlane professor Patrick Humbert tõi välja, et gravitatsioon on ainus pidev jõud, mis on meil evolutsiooni vältel alati olemas olnud. Ta rõhutas, et katsete läbiviimine kaaluta olekus pakub ainulaadse võimaluse uurida selle mõju rakkude regeneratsioonile ja vähi arengule.