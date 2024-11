Üliõpilaste ehitet rakett põrutas otse kosmosesse

Rekordiline lennumasin

3,9 meetrit pikk Aftershock II saavutas kiiruse 1610 meetrit sekundis (Mach 5.5) ning oli varustatud täiustatud avioonikaseadmete, uue ohutussüsteemi ja täiustatud andmeintegratsiooniga. Samuti lisati raketile uus termokaitsesüsteem, sealhulgas titaaniga kaetud tiivad ja spetsiaalne kaitsevärv, et taluda ülehelikiirusi. Raketikonstruktsioon jäi pärast lennukatset suures osas terveks, tõestades uute lahenduste tõhusust.

USCRPL juhtivinsener ja mehaanikaeriala tudeng Ryan Kraemeri sõnul on termokaitse ülehelilistel kiirustel suur väljakutse ka kosmosetööstuses ja välja töötatud kaitsev värvikate töötas ideaalselt, võimaldades raketil suuremas osas tervena tagasi tulla.

Tudengite eesmärgiks polnud ainult omaenda varasema rekordi ületamine, vaid täiesti iseseisvalt ehitatud raketi uue verstaposti püstitamine. «See on erakordselt ambitsioonikas projekt mitte ainult tudengimeeskonnale, vaid ka ükskõik millisele iseseisvale raketiehitusgrupile,» märkis USC astronautikateaduse osakonna juhataja Dan Erwin.

Inspiratsioon tulevastele inseneridele

USC Viterbi insenerikooli dekaan Yannis Yortsose sõnul on erakordne, kuidas need tudengid mitte ainult ei purustanud omaenda 2019. aasta Kármáni joone rekordit, vaid ületasid ka kõigi teiste amatöörmeeskondade saavutused. See näitab, kuidas loovust ja inseneriteadusi saab praktikas ellu viia.