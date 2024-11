Selle kaitsekeebiga olete kaitstud ka noahoopide eest

Armor-Tex’i disain pole mõeldud ainult riikidesse, kus külmrelvade kuritegevus on kasvuteel, vaid ka ametitele, kus teravad objektid kujutavad igapäevast riski – olgu selleks siis vanglatöötajad või puusepad, kellel on naelapüssiga toimetades võimalus õnnetuste tekkeks.

Kerge, modulaarne disain võimaldab vestil sobituda mitmesuguste olukordadega. Vihmajakk ja läbistusvastane vest on loodud nii, et vest kinnitub lihtsalt jaki külge. Terve komplekti kaal on alla 1,8 kg, mistõttu on see kerge ja mugav isegi pikaajaliseks kandmiseks.

Süsinikkiust soomus – kerge ja kindel

Armor-Tex’i vesti võtmeelement on 3,9 mm paksune paindlik süsinikkiust soomus, mis on inspireeritud vöölaste looduslikust kaitsekilbist. See vastab rahvusvahelistele KR1 (nuga) ja SP1 (piik) kaitsetaseme standarditele, mis tähendavad, et tavaline nuga ei suuda seda läbistada. Ehkki tugevate löökide korral võib tekkida sinikaid, pakub vest olulist kaitset rindkere, selja ja elutähtsate organite jaoks.

Armor-Tex’i vesti võtmeelement on 3,9 mm paksune paindlik süsinikkiust soomus, mis on inspireeritud vöölaste looduslikust kaitsekilbist. Foto: Armor-Tex

Praktiline lahendus terava ohu kasvavale trendile

Statistika näitab, et noakuriteod on viimase kümnendi jooksul kasvanud pea kõikjal maailmas. 2021. aastal suri Lõuna-Aafrikas 9 783 inimest noahaavade tõttu, mis moodustas 1,33% kõigist surmadest riigis. Brasiilias, Indias ja Ameerika Ühendriikides on samuti tuhandete noahaavade tagajärjel surnud inimeste arv märkimisväärne. Armor-Tex’i läbistuskindel disain vastab vajadusele suurendada isiklikku turvalisust.

Kaitse, mida ei märka

Armor-Tex’i kolmekihiline hingav ja veekindel kangas hoiab sind kuivana ka kõige märjemates tingimustes. Vest lisab sellele kaitsekihi, mis on piisavalt kerge, et sobida igapäevaseks kandmiseks, ja piisavalt vastupidav, et pakkuda kaitset teravate ohtude eest.

Nagu öeldakse, parem higi kui veri. Armor-Tex’i läbistamiskindel jakk on mõeldud neile, kes väärtustavad nii oma ohutust kui ka praktilist funktsionaalsust. Tänu sellele innovatsioonile saab jaki kandja olla valmis ootamatuteks olukordadeks, olenemata ilmast või ohtudest.