Leping on oluline mitmel põhjusel. «Esiteks, Eesti peab olema uusi tehnoloogiaid loovate riikide hulgas,» rõhutas akadeemik Lopp, kelle sõnul on selleks vaja ülikooli ja ettevõtete vahelist koostööd ning riigi ja ülikooli tuge. «Iga uue tehnoloogia põhjaks on eelnevalt tehtud alusuuringud, sest ilma teaduseta uusi tehnoloogiaid luua ei saa,» lisas ta. Iga edukalt lõppenud projekt vajab otsustavat lisasammu, et muuta laborikatsete tulemused toimivaks tööstuslikuks protsessiks, äsja sõlmitud leping on just selline lisasamm.