Kas teadsite, et neil levinud söögiseentel on vähivastased omadused

Ohutu tarbimise juhised

Kuigi uuring näitab, et valge šampinjoni tarbimine võib toetada immuunsüsteemi vähivastast kaitset, rõhutavad teadlased, et ise ravimine toidulisanditega võib olla riskantne. City of Hope’i teadlane ja uuringu juhtiv autor dr Xiaoqiang Wang märkis, et uuringutulemused on paljulubavad. Ta soovitas inimestel konsulteerida arstiga enne seenepõhiste toidulisandite kasutamist, eriti kuna paljud turul saadaval olevad tooted ei ole FDA poolt heaks kiidetud.