VIDEOD Teadlased avastasid, et ralliässadest rottidele meeldib väikeste autodega ringi kihutada

«Hiir tegi piimapudelist uue automudeli. Klaasist auto paistis läbi: rooliks oli väike käbi, käigukangiks tuletikk, istmeks priske puravik,» algab Uno Leiese lasteluuletus «Hiire auto». Nüüd on see teoks saanud, ehkki «klaasist» auto on palju kõrgtehnoloogilisem ning rooli on lastud hoopis rott.