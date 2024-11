See on esimene seeriatootmisse viidud elektrilennuk

Elektrilennunduse tihedas konkurentsis on BETA Technologies tõusnud esirinda. Juba 2021. aasta mais nimetas konsultatsioonifirma SMG ettevõtte üheks tõenäolisemaks elektrilennuki turuletoojaks. See prognoos on osutunud täpseks – ettevõte teatas hiljuti, et nende tootmisrajatis Vermontis on nüüd ametlikult sertifitseeritud ja täielikult operatiivne.

Esimene elektriliste lennukite tootmisliin Ameerika Ühendriikides

BETA Technologies avas oma 18 580 m² tootmisrajatise South Burlingtonis oktoobris 2023. Rajatis suudab toota kuni 300 lennukit aastas ja on USA esimene masstootmiseks mõeldud elektrilennukite tootmisliin. Ettevõtte sõnul on rajatise täielik toimimine suur saavutus – vähem kui aastaga on jõutud tühjast hoonest valmis tööriistakomplektide, organiseeritud tarneahela ja valmiskomponentideni. Esimene tootmisliinilt väljunud lennuk on juba saanud USA föderaalse lennuameti (FAA) lennukõlblikkuse tunnistuse ja läbinud edukalt katseprogrammi.

Alia CX300: elektrilennunduse uus tase

Esimene tootmisliinilt väljunud mudel on Alia CX300 CTOL, mis erinevalt ettevõtte vertikaalse õhkutõusmisega mudelist A250 VTOL stardib traditsiooniliselt rajalt. CX300 kujutab endast VTOL-mudeli fikseeritud tiibadega versiooni. BETA teatas, et see mudel on juba kogunud üle 22 000 lennutunni ning ettevõte loodab sertifikaadi saamist 2025. aastaks. FAA on siiski andnud CX300-le eksperimentaalse lennukõlblikkuse tunnistuse, et jätkata edasist uurimis- ja arendustööd.

Uus rahastus ja kasvav hoog

BETA Technologies on saanud märkimisväärse rahastuse – hiljuti koguti C-seeria rahastamisvoorus 318 miljonit USA dollarit. Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Kyle Clark rõhutas, et see investeering kinnitab nende edusamme elektrilise lennunduse kommertsialiseerimise suunas. Clark ise juhtis esimest tootmisliinilt tulnud CX300 katselennukit, märkides, et aastatepikkune töö lennukite ja laadimisjaamade arendamisel hakkab vilja kandma.

BETA asutaja ja tegevjuht piloteerib ettevõtte esimest tootmisliinil valminud elektrilennukit CX300. Foto: BETA Technologies

Clark rõhutas, et see investeering näitab usku meeskonna visiooni ja saavutustesse. Ollakse tänulikud, et investorid jagavad eesmärki, mis on kasulik nii neile kui maailmale.