235 eurot prügikasti - miks? Kampaania «Austa toitu jäägitult» kutsub üles vähem toitu raiskama

«Eestis on toidujäätmete teke kasvutrendis, aastas visatakse neid ära umbes 180 tuhat tonni. Kõige rohkem toidujäätmeid ja toiduraiskamist esineb nii meil kui ka mujal maailmas just kodumajapidamistes. ÜRO Keskkonnaprogrammi uuringust selgus, et kogu maailma kodudes läheb iga päev raisku miljard toidukorda. Neid suuri koguseid oleks väga lihtne vähendada, kui igaüks oma tarbimisharjumused läbi mõtleks ja väikeseid asju oma igapäevases käitumises veidi muudaks,» lausus elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo.

«Rõõm on näha, et toidu päästmise vajalikkuse osas on teadlikkus kasvamas ning aina enam on sündinud erinevaid algatusi näiteks toidujagamiskappide ja vastavate sotsiaalmeediagruppide näol. Kui raiskame vähem, hoiame kokku ressursse, mis kulusid toidu kasvatamiseks ja töötlemiseks, transpordiks ning lõpuks muidugi ka perede endi rahakotist kuluvat raha,» lisas Jaanisoo.