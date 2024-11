NEW SCIENTIST 3D printimine valguse ja heliga võib aidata inimorganeid kloonida

Traditsioonilised 3D-printerid ehitavad kihte kõva aluse peale kasutades plastiriba, mis on aeganõudev ja võib printimise käigus tekitada vigu. David Collins Melbourne'i ülikoolist ja tema kolleegid töötasid aga välja teistsuguse meetodi, mida nad nimetavad «dünaamilise liidese printimiseks».

Uus 3D printer on põhimõtteliselt õõnes rõhu all olev toru, mis sukeldatakse vaiguvanni. Õhurõhk hoiab toru avatud otsa ja vaigu vahel «liidest», mis kõvastub valguse mõjul. Kiht-kihi järel valgustatakse seda pinda ja see projektsioon liidesele loobki sammhaaval kolmemõõtmelist struktuuri.