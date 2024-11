Kuidas keelemudelid otsuseid teevad

Kuidas mudelid ikkagi ennast selgitama panna?

Üks võimalus selgituste täpsust parandada on lasta need genereerida mitte pärast, vaid enne otsuste tegemist. Nn chain-of-thought ehk mõtteahel on tegevus, mille käigus lastakse keelemudelil küsimustele vastata ja ülesandeid lahendada samm sammu haaval. Selle asemel et küsida keerulise matemaatikavõrrandi kohta vastust otse, antakse keelemudelile ülesanne selgitada kõiki tehteid ükshaaval. Kui on vaja teha keerulisi otsuseid, saab näiteks lasta välja kirjutada kõik plussid ja miinused. Alles pärast arutluskäigu lõppu nõutakse mudelilt küsimusele tervikvastust. Meetodi eelis on see, et otsuse tegemise ajal on kogu mõtteahel mudelile endale antud kontekstis nähtav. Kuna kontekst mõjutab iga järgmiseks ennustatud sõna, sünnib ka niisugune lõplik otsus, mis läheb kokku eelneva analüüsiga. Teadlased on ühtlasi avastanud, et säärane meetod parandab mudeli üldist täpsust, võrreldes sellega, kui küsida vastust otse. Ent teoreetiliselt see siiski ei taga seda, et otsus ja selgitus omavahel klapivad või et keelemudel teeb tegelikult oma otsuse selgituse põhjal.