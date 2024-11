VIDEO Berliini elevandid kasutavad veevoolikut nagu vanad kalad

Berliini loomaaia Aasia elevantidest on hiljuti tehtud videosalvestustes näha, kuidas need võimsad maismaaloomad demonstreerivad muljetavaldavaid pesemisoskusi ja ei lase end segada isegi pärast väikest süütut sabotaaži, nagu selgub värskest uuringust.

Lisaks traditsioonilisele dušitamismeetodile – ainult londiga vett pihustades – kasutas Mary spontaanselt oma londiotsa, et võtta veevoolik ja suunata seda keha erinevatesse osadesse, muutes vajadusel oma haaret ja asendit. See võimaldas tal suunata vett täpselt sinna, kuhu vaja, selgitasid teadlased.

«Mary haaras vooliku tavaliselt otsast veidi tagapool, kasutades seda jäiga dušiotsana. Seljale ulatamiseks haaras ta aga voolikut keskosast ja heitis selle oma seljale, kasutades ära vooliku paindlikkust ja gravitatsiooni,» täpsustasid teadlased. Mary veetis voolikut kasutades rohkem aega oma vasaku külje dušitamisele, kuid londiga vett pritsides eelistas ta paremat külge. Teadlased märkisid, et selline tööriista kasutamine võib esile kutsuda külje-eelistuse, mida pole täheldatud muude käitumiste puhul. See tähendab, et tööriista kasutamine võib soodustada külje-eelistuste teket.