IN MEMORIAM Suri väljapaistev mehaanikainsener ja teadlane Rein Küttner

Aastatel 1967–1970 õppis Rein Küttner aspirantuuris ja 1971 kaitses Leningradi täppismehaanika ja optika instituudis tehnikakandidaadi väitekirja (mis on tänapäeval võrdsustatud PhD väitekirjaga) „Mehaanilise töötluse optimaalsete režiimide metoodikate uurimine ja väljatöötamine“.

Rein Küttneri peamine uurimisvaldkond on olnud mehaanilise töötlemise tehnoloogia automatiseeritud projekteerimine. Alates 2000-ndatest tegeles ta toodete ning tootmise optimeerimise ja juhtimise probleemidega. Tema tegevuses olid ühendatud nii inseneriteadus, arvutiteadus kui ka kõrgtasemel infotehnoloogilised lahendused. Tema vahetul osalemisel ja juhendamisel kujunes Eestis välja tugev rahvusvaheliselt tuntud masinaehitusliku raalprojekteerimise koolkond.

Rein Küttneril olid pikaajalised koostöösidemed Dresdeni, Stockholmi, Darmstadti, Budapesti ja Helsingi tehnikaülikoolidega, samuti New Yorki Queensi kolledži, Kieli majandusakadeemia, Trondheimi ülikooli ja teistega. Ta oli mitmete rahvusvaheliste konverentside programmkomiteede liige, osales seltside ja ühingute juhatuste töös. Tema sulest on ilmunud üle 200 teadusartikli, monograafia ja mitmed kõrgkooliõpikud. Ta on olnud juhendajaks kaheksale edukalt kaitstud doktoritööle.