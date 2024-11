Sukeldujad arvasid, et on leidnud laevavraki – see oli aga elus ja hiigelsuur

Korall asub 12 meetri sügavusel, mistõttu näis National Geographicu Pristine Seas projekti meeskonnale esmalt, nagu oleksid nad sattunud laevavraki otsa, sest just nii viitasid ka kaardid. Kinematograaf Manu San Félix koos poja Inigoga sukeldusid lähemalt uurima ja avastasid hämmastusega, et tegemist pole mitte vana vraki, vaid elusorganismide kolooniaga.

Korall: rohkem kui lihtsalt veealune «taim»

Kuigi korall võib paista taime moodi, on see tegelikult elusorganism, mis on lähisuguluses meduuside ja meriroosidega. Koralli moodustavad üksikud polüübid, mis koonduvad kolooniatesse, ja mitmed kolooniad võivad koos moodustada terveid koralliriffe. See tohutu koloonia sisaldab hinnanguliselt ligi miljard polüüpi, tehes sellest ühe maailma suurima loomkoosluse.

Korall asub 12 meetri sügavusel, mistõttu näis National Geographicu Pristine Seas projekti meeskonnale esmalt, nagu oleksid nad sattunud laevavraki otsa Foto: Steve Spence, National Geographic Pristine Sea

Antud avastuse puhul on tegemist Pavona clavus’e ehk õlaluukoralliga. Selle nimi tuleneb koralli kujust, mis meenutab veidi õlaluud, ja seda leidub mitmes värvitoonis – pruunis, kollases, punases, roosas ja sinises. Pavona on nõndanimetatud kõva korall, kuid see ei tähenda, et too oleks tugev. Korallid on väga tundlikud keskkonnamuutuste suhtes, mida oleme viimastel kümnenditel näinud korallrahude kadumise ja korallide pleekimise kaudu.

Kuidas hiiglaslik korallikoloonia elus püsib?

Selle erakordse koralli eluspüsimine on suuresti seotud selle asukohaga, kus soodsad tingimused on loonud jahedama veega piirkond ja lähedal asuv kalju, mis pakub varju. Koloonia on üle elanud kõik, mida ookeanid viimase 300 aasta jooksul on pidanud taluma, sealhulgas globaalset soojenemist, ülepüüki, reostust, põllumajandusest tingitud äravoolu ja ookeanide hapestumist. See tähendab, et korall on olemas olnud juba enne Ameerika Iseseisvusdeklaratsiooni allkirjastamist.

Selle erakordse koralli eluspüsimine on suuresti seotud selle asukohaga, kus soodsad tingimused on loonud jahedama veega piirkond ja lähedal asuv kalju, mis pakub varju. Foto: Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas

See hiiglaslik veealune elus korallimägi sümboliseerib looduse vastupanuvõimet ja ilu.

Kui mõelda sellele, kui palju häirivaid sündmusi oleme viimase viie aasta jooksul näinud, ja korrutada see 60-ga, on muljetavaldav, et see korallikoloonia on endiselt elus. Ometi vajab see nüüd rohkem kaitset, et jääda püsima ka edaspidi.

Kohalik kogukond looduse kaitsel

Koloonia on siiani püsinud elus tänu Saalomoni saarte kogukonnapõhisele kaitsele – nende vetes on ressursid kohalike elanike omanduses. Kuid nüüd soovivad kohalikud elanikud, et nende loodusliku ajaloo kaitseks pakutaks ka riiklikku tuge.

Foto: Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas