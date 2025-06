Ei mingit kaevandamist: liitiumit saab ka kuumaveeallikast sellise masina abil

Peamine komponent, mis võimaldab kõrget selektiivsust, on spetsiaalne liitiumioone juhtiv klaaskeraamiline (lithium-ion conductive glass ceramic ehk LICGC) membraan elektrolüsaatori teisel küljel. See membraan võimaldab liitiumil läbi pääseda, blokeerides samal ajal teised ioonid. LICGC membraani kõrge ioonjuhtivus ja selektiivsus on efektiivsuse säilitamiseks kriitilise tähtsusega, kuna see vähendab oluliselt teiste ioonide, nagu kaalium, magneesium ja kaltsium, mõju.

Kuigi LICGC-membraane kasutatakse tavaliselt tahkis-liitiumioonakudes, on see liitiumi selektiivseks eraldamiseks mõeldud uus rakendus tõhus ja uudne viis materjali omaduste ärakasutamiseks.

97,5% puhtusastmega liitium

Reaktor on saavutanud muljetavaldava tulemuse, sealhulgas liitiumi puhtusastme 97,5%. See kõrge puhtus tähendab, et seade suudab tõhusalt eraldada liitiumi teistest ioonidest soolvees, mis on ülioluline kvaliteetse liitiumhüdroksiidi tootmiseks.

Lisaks vähendab uus reaktori disain märkimisväärselt gaasilise kloori tootmist, muutes protsessi ohutumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Teadlased usuvad, et see võib olla murranguline liitiumi eraldamiseks keerulistest allikatest, nagu geotermaalsed soolveed.

Teine oluline leid puudutab reaktori stabiilsust ajas. Meeskond täheldas, et naatriumioonid, erinevalt kaaliumist, magneesiumist või kaltsiumist, kipuvad kogunema LICGC membraani pinnale. See kuhjumine takistas liitiumi transporti ja suurendas energiatarbimist. Kuigi see võib mõjutada liitiumi eraldamise efektiivsust, on teadlased leidnud meetodeid probleemi leevendamiseks. Nende hulka kuulub voolutugevuse vähendamine ning nad soovitavad, et edasine uurimistöö võiks keskenduda pinnakatete või vooluimpulsside kasutamisele reaktori optimeerimiseks.