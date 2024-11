Vahi aga Järjekordne robotkoer Hiinast – osav nagu ilves

Viimastel aastatel on neljajalgsete robotite valdkonnas ilmunud mitmed uuenduslikud arendused firmadelt nagu Boston Dynamics, Unitree ja ETH Zürich, mis tõestavad insenerikunsti ja tehisintellekti võimekust. Kuid neljal jalal kõndimine ei sobi iga missiooni jaoks ja võib olla suhteliselt aeglane. Rataste lisamine avab robotitele uusi võimalusi, mida on hiljuti edukalt näidatud näiteks Šveitsi-robot Swiss-Mile, W1 ja Go2-W näol. Nüüd on DEEP Roboticsil uus robot, millel on muljetavaldav jõudlus mitmesugustel maastikel.