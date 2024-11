Kuningas Arthuri saal Cornwallis on kordi vanem, kui arvatud

Varem arvati, et monument pärineb keskajast, kuid uute uuringute tulemusel on selgunud, et tegelik dateering ulatub tagasi neoliitikumi ehk ligi 4000 aastat varasemasse aega. Uuringut viisid läbi spetsialistid Püha Andrease, Readingi ja Newcastle'i ülikoolidest.

Leid koosneb ristkülikukujulistest moodustistest, milles on 56 püstiseisvat kivi, millest mõned on kuni 1,8 m kõrgused. Mõned kivid on kas kaldus, lamavad või osaliselt maetud. Paik on muinsuskaitse all ja oli varem arvatud olevat varakeskaegne loomaaedik, umbes aastast 1000 m.a.j. Paiga vanuse kohta olid aga tekkinud kahtlused, sest monument sisaldab integreeritud ja püstiaetud kive, mis viitasid võimalikule vanemale päritolule.

Vaata videot:



Dr Kinnaird ja tema meeskond kasutasid uuringus optiliselt stimuleeritud luminestsentsi ehk OSL-tehnikat, et dateerida kõrgendik neoliitikumi, mis teeks paiga umbes 5500 aasta vanuseks — 4000 aastat vanemaks, kui varem arvatud. OSL-meetod võimaldab määrata, millal setteid viimati valgusele eksponeeriti, enne kui need maeti.

Dr Kinnaird kirjeldas avastust kui suurt ilmutust. Ta lisas, et oli äärmiselt põnev, et nad suutsid lõpuks dateerida selle salapärase monumendi, mis seni oli seotud vaid müütide ja legendidega.

Cornwall National Landscape'i projekt A Monumental Improvement tellis Cornwalli arheoloogiaüksuselt (Cornwall Archaeological Unit, CAU) täiendavad arheoloogilised uuringud, et määratleda monumendi täpne kronoloogia, mõista selle kasutust ja laiemat konteksti maastikus ning töötada välja paiga pikaajalised säilitamisvajadused.

Dr Kinnaird selgitas, et esimene vihje monumendi ehituse kohta tuli juba varem. Tema ja Newcastle’i ülikooli kolleeg professor Sam Turner külastasid CAU poolt läbi viidud väljakaevamisi ning said tõestada, et panga all olev pinnas oli ehituse ajal häiritud, mis võimaldas luminestsentssignaalide põhjal monumendi dateerida.

Arvestades, et monument on nüüdseks osutunud 4000 aastat vanemaks, tuleb seda vaadelda Bodmini nõmme eelajaloolises kontekstis ning sealsete teiste võimalike struktuuride valguses, mis võisid tollal samuti olulised olla. Dr Kinnairdi sõnul vihjab see kõik rikkalikule neoliitikumiaegsele maastikule, kus toimis aktiivne kogukond, mis vajab täiendavat uurimist.