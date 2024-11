Taevalaotusest kadus üks täht – sellega juhtus midagi kohutavat

Teadlased väidavad, et täht sündis ligikaudu 20 päikesemassiga ja jõudis oma viimasesse tuumapõlemisfaasi umbes 6,7 päikesemassiga. Tähe ümber on täheldatud hiljuti väljutatud tolmukihti, mis on tavaliselt seotud supernoova plahvatusega.

M31-2014-DS1 dramaatiline ja pikaajaline heleduse hääbumine on erakordne massiivsete, arenenud tähtede heledusmuutlikkuse maastikul, kirjutavad autorid. M31-2014-DS1 heleduse järsk langus viitab sellele, et tuumareaktsioon on lõppenud ja sellele järgnenud šokk ei suutnud ületada sissepoole langevat materjali.

Autorid selgitavad, et M31-2014-DS1 vaatlused viitavad ebaõnnestunud supernoovale, mis viis tähe südamiku kollapsini.

Mis võib põhjustada, et täht, mille mass on piisav plahvatamiseks, jätab supernoovana plahvatamise vahele?

Supernoovad on keerulised sündmused. Kokkukukkuva südamiku tihedus on nii suur, et elektronid on sunnitud prootonitega ühinema, moodustades neutroneid ja neutriinosid. Seda protsessi nimetatakse neutroneerimiseks ja see tekitab võimsa neutriinopurske, mis kannab umbes 10% tähe puhkeseisundi massienergiast. Seda purset nimetatakse neutriinošokiks.

Neutriinod on elektriliselt neutraalsed ja reageerivad harva tavalise ainega. Iga sekund läbib iga inimest Maal umbes 400 miljardit neutriinot meie päikeselt. Kuid tihedas tähesüdamikus on neutriinode tihedus nii suur, et osa neist annab oma energia ümbritsevale tähematerjalile. See kuumutab materjali ja tekitab lööklaine.