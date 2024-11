Ülikiire andmeülekande võti - valgusorkaanid

Uurime keerise sümmeetria ja pööratavuse suhet – milliseid keeriseid on võimalik tekitada milliste sümmeetriate abil. Meie kvaasikristalliline kujund on pooleldi korrapärane ja pooleldi kaootiline, selgitas professor Törmä.

Head vibratsioonid

Elektriväljal on kõrgema vibratsiooni piirkonnad ja alad, kus see on peaaegu olematu. Paigutasime osakesed just nendesse vaiksetesse punktidesse, mis lülitasid kõik muu välja ja võimaldasid valida välja huvitavaima omadusega välja rakenduste tarbeks, selgitas Taskinen.