Nagu ulmeloos: see loom suudab vajadusel ka nooremaks muutuda ja lapseikka tagasi minna

Siiani arvati, et surematu meduus (Turritopsis dohrnii) on ainus liik, mis suudab end stressi möödumisel «noorendada», kuid nüüd on selgunud, et sellele erakordsele võimele on lisandunud uus liige – Mnemiopsis leidyi, keda tuntakse ka merepähklina (sea walnut) või kühmulise kammloomana (warty comb jelly).

Eelnevad uuringud on samuti näidanud, et Mnemiopsis leidyi vähendab nälja ajal märgatavalt oma suurust ja massi, et rasketest aegadest üle saada, kuid seni ei olnud tagasiminekut vastsestaadiumisse täheldatud.

Norra Bergeni ülikooli merebioloog Joan Soto-Angel leidis laborikatse käigus, et täiskasvanud merepähkel, mille küpsust tähistavad täidlased želatiinjad moodustised, kadus äkitselt ja alles jäi vastsekujuline olend. See pani Soto-Angeli kahtlustama, et varasemad teadmised selle liigi kohta võivad olla ebatäielikud.