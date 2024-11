30 000 aastat tagasi: kiviaja lapsed tegid endile ise savimänguasju

Curtini ülikooli teadlased on leidnud tõendeid, et umbes 30 000 aasta eest tegelesid lapsed savist kujude loomisega, näidates, et eelajalooline elu ei pruukinud olla pelgalt karm. Tšehhi viiest arheoloogilisest leiukohast on leitud ligi 500 keraamilist eset, millest paljud olid valmistatud laste poolt.

Teadlased Rebecca Farbstein ja April Nowell, kes on spetsialiseerunud jääaja eelajaloole, selgitasid, et need keraamilised esemed on väiksemad, ebakorrapärasemad ja valmistatud lihtsamate tehnikatega kui muud samast ajastust pärit esemed. Need saviesemed, mille seas leidub nii inimese- kui loomakujutisi, kannavad endas algajatele omast mängulist eksperimenteerimist ja loovat lähenemist. Paljud esemed näitavad märke sellest, et lapsed ei järginud alati savi töötlemise üldtunnustatud protseduure – nad jätsid vahele mõne etapi või andsid esemele ootamatu kuju, kuna nende arusaam lõpptulemusest ei olnud veel täielikult välja kujunenud. Näiteks esines termilistest pingetest tekkinud pragusid, mis viitab sellele, et savi põletati sageli enne täielikku kuivamist.

Osa keraamilistest esemetest sisaldas laste sõrmejälgi, kinnitades, et need olid just laste loodud. Antropoloog Jane Baxter, kes ei osalenud uuringus, pidas Nowelli ja Farbsteini tõlgendust usutavaks, rõhutades, et sellised leiud aitavad mõista, et ka eelajaloolised kogukonnad tegelesid omavahelise suhtlemise ja igapäevaste tegevustega.