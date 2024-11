Rakkudes ringi hulpivad bioklimbid võivad lahendada peamise küsimuse – kuidas tekkis elu

Kondensaadid bakterirakkudes

Biomolekulaarsete kondensaatide avastamine prokarüootides ehk bakterites, mis traditsiooniliselt on olnud määratletud organellideta, on olnud läbimurdeline. Prokarüootides on ainult umbes 6% valkudest sellised, millel puudub kindel struktuur, võrreldes eukarüootidega, kus selliseid valke on 30–40%. Ometi on teadlased tuvastanud mitmeid biomolekulaarseid kondensaate, mis osalevad bakterirakkudes RNA sünteesis ja lagundamises. See näitab, et bakterid ei ole pelgalt lihtsad valkude ja nukleiinhapete kogumid, vaid on tegelikult keerulisemad, kui varem arvati.