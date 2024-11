Sääsehärral läheb kehvasti kui ta proua sõna ei kuule

Montell ja kaasautorid Wang, Thakur ja doktorant Emma Duge oletasid, et kuulmine on selles protsessis oluline, mistõttu nad uurisid sääse kuulmisneuroneid, mis asuvad antennide all nn Johnstoni elundis. Antennid on seotud mitme meelega – need suudavad tuvastada lõhnu, mehaanilisi stiimuleid ja isegi infrapunasoojust.

Uuringus keskendus meeskond TRPVa kanalile ja vastavale trpVa geenile, mis sääskede puhul on vajalik kuulmise jaoks.

Kurtide sääskede loomine

Meeskond kasutas CRISPR-Cas9 tehnoloogiat, et eemaldada Aedes aegypti sääskedelt trpVa geen. Selle tulemusena kadus sääskedel igasugune reaktsioon helile, sest antennidealuses elundis ei esinenud enam helist põhjustatud elektrilist aktiivsust.

Muusika võlu

Tundub, et kuulmine on mitte ainult vajalik, vaid ka piisav isaste paaritushuvi äratamiseks. Kui teadlased mängisid isastele emaste tiivalöökide häält, reageerisid isased tavaliselt kõhu tõmbega. Kurtidel isastel selline reaktsioon puudus.

Emaste puhul oli kurtus väiksema mõjuga. Emaste käitumine ei muutunud palju, kuid isaste huvi kadus täielikult, selgitas Montell. Uurijad plaanivad seda erinevust tulevikus lähemalt uurida.

Avastus on üllatav, sest enamikus organismides toetub paaritumiskäitumine mitmele meelele, ütles Duge. Teadlased usuvad, et nende tulemused kehtivad ka teiste sääseliikide puhul, kuna helide roll paaritumisel ja TRPVa funktsioon kuulmisel on üldine.

Sääskede paaritumise juhtimine

Aedes aegypti levitatavad haigused, nagu denge, zika ja kollapalavik, mõjutavad aastas umbes 400 miljonit inimest, kellest ligi 100 miljonit haigestuvad tõsiselt. Seetõttu on sääskede käitumise ja elutsükli mõistmine oluline haiguste ennetamiseks.

Üks võimalik meetod putukate kontrollimiseks on steriliseeritud isaste vabastamine, et nad paarituksid emastega ja hoiaksid neid seeläbi järglasi saamast. Selline meetod on sääskede puhul vaid piiratud efektiivsusega, kuna steriliseeritud isased ei suuda sageli oma loomulikke konkurente üle trumbata. Kuna kuulmine on paaritumiskäitumise jaoks nii oluline, võib trpVa olla võimalik sihtmärk selle tehnika täiustamiseks. Montelli labor töötab mitme strateegia kallal, et arendada steriliseeritud isaseid, kes suudaksid oma looduslikke konkurente paremini võita.

Teadlased loodavad, et tulevased uuringud võivad pakkuda selle eesmärgi saavutamiseks lihtsamaid lahendusi.