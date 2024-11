Leiti tõendid selle kohta, kus ja kuidas kujunes välja kirjakeel

Kujutiste ja kirjutamise võrdlus

Need kujundid, mis graveeriti silindripitsatitele, on otseselt seotud proto-kiilkirja arenguga Lõuna-Iraagis, lisasid teadlased. Samuti näitavad need, kuidas algne kujundite tähendus integreeriti kirjutamissüsteemi.

Aga kas see vastab tõele?

Teadlased väitsid, et tegemist on «esimese korraga», kui on leitud selline otsene seos. Samas tuletas üks arheoloog Live Science'ile meelde, et sarnane uurimus lükati tagasi juba 30 aasta eest. Sellest hoolimata on see idee uuesti päevavalgele toodud ning analüüs sümbolite ja kirjutamise vahelistest seostest viitab, et praktiline vajadus võis sünnitada mõlemad suhtlusvormid.